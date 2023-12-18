ПОЛИТИКА
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Эрдоган: Турция и Венгрия расширяют стратегическое партнерство
По итогам 11 месяцев этого года объем торговли с Венгрией превысил прошлогодний уровень и приблизился к $4 млрд
Эрдоган: Турция и Венгрия расширяют стратегическое партнерство
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
18 декабря 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил с официальным визитом Будапешт для участия в шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Венгрия. После мероприятия турецкий лидер и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели совместную пресс-конференцию.

«Благодаря совместной политической декларации, которую мы подписали с Орбаном, мы подняли наши отношения с уровня стратегического партнерства до уровня расширенного стратегического партнерства», — подчеркнул глава турецкого государства.

По итогам 11 месяцев текущего года объем торговли между странами приблизился к $4 млрд, что выше аналогичного периода прошлого года. «Мы решительно настроены достичь $6 млрд», — отметил президент Турции.

Страны намерены расширить сотрудничество в области торговли и инвестиций. С этой целью в ближайшие месяцы в Турции состоится первое заседание Объединенного комитета экономики и торговли.

«Мы планируем и дальше укреплять наши связи в таких сферах, как оборонная промышленность и энергетика, в которых мы уже ведем плодотворное сотрудничество», — сказал турецкий лидер.

В ходе визита лидеры двух стран также обсудили отношения Турции и ЕС, события в Украине и в секторе Газа. «Международное сообщество несет основную ответственность за то, чтобы послать Израилю правильные сигналы и положить конец этой бойне. Турция с самого первого дня прилагает интенсивные дипломатические усилия, чтобы установить немедленное прекращение огня и предотвратить распространение конфликта».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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