ПОЛИТИКА
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Аэропорт Стамбула признан лучшим в мире в пяти номинациях
Авиаузел крупнейшего мегаполиса Турции удостоен пяти наград по опросу читателей журнала Global Traveler
Аэропорт Стамбула признан лучшим в мире в пяти номинациях
фото АА / Photo: AA Archive
19 декабря 2023 г.

Аэропорт Стамбула был признан «Лучшим аэропортом в мире». Такую оценку вынесли читатели ведущего американского туристического журнала Global Traveler.

Авиагавань турецкого города также признана «Лучшим аэропортом Европы» — это еще больше укрепило позицию стамбульского авиаузла в качестве лидера мировой авиации.

Новый стамбульский аэропорт также получил награды за звание «Аэропорт с лучшими местами для еды и напитков», «Лучший шопинг в аэропорту» и «Аэропорт, предлагающий лучший опыт покупок беспошлинной торговли в Европе».

Около 500 тыс. читателей журнала ежемесячно на протяжении года оценивали туристические услуги, которые они получили, отели, авиакомпании и круизные поездки, основываясь на своем реальном опыте, говорится в заявлении издания.

Согласно опросу, среднестатистический читатель Global Traveler совершает 18 внутренних рейсов в год, при этом 96% регулярно выезжают за границу и более 80% из них останавливаются в 4- и 5-звездочных отелях в среднем более 80 дней в году.

«Мы понимаем, что признание выдающейся читательской аудиторией элитных путешественников Global Traveler не в одной, а в пяти категориях — это высоко оцениваемое достижение в нашей отрасли и свидетельство самоотверженности, трудолюбия и мастерства, проявленных каждым сотрудником нашего аэропорта», — заявил директор по коммуникациям стамбульского аэропорта Гёкхан Шенгюль.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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