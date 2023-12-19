Глава Пентагона США Ллойд Остин заявил о начале многонациональной операции «Хранитель процветания‎»‎ по обеспечению безопасного судоходства в Красном море. Причиной стали нападения йеменских хуситов на торговые суда. Только 18 декабря сразу два судна — нефтяной и химический танкеры Swan Atlantic — подверглись ракетным атакам хуситов.

Из-за участившихся нападений все больше судоходных компаний начинают избегать Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив. Одна из крупнейших нефтяных компаний мира BP заявила о приостановке транзита через Суэц.

Всего в ноябре-декабре от прохода через Красное море отказались уже 4 крупнейшие контейнерные линии, включая крупнейшего логистического оператора Maersk. Маршрут в обход Африки через мыс Доброй Надежды удлиняет путь примерно на 10 дней.

«Это международный вызов, который требует коллективных действий. Поэтому сегодня я объявляю о создании операции "Хранитель процветания"», — уточнил Остин.

В операции помимо США также будут участвовать в том числе Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Сейшелы.