Третий месяц Израиль ведет чудовищную войну в отношении блокадного палестинского эксклава Газы, рассказывая посредством пропаганды при широкой поддержке ведущих медиа, что «принимает исчерпывающие меры для защиты мирного населения Палестины от непреднамеренных ударов».

Однако все это ложь! Произносит ли эти речи Нетаньяху или Байден, в них нет ни слова правды, и мир воочию увидел это в недавнем убийстве израильской армией трех пленных израильтян, вышедших к ЦАХАЛ раздетыми, с белым флагом.

Во всех остальных случаях мир с удовольствием принял бы объяснение ЦАХАЛ, что это был хитрый ход палестинских «боевиков», которые под белым флагом спрятали бомбу, однако в этот раз что-то пошло не так.

Даже если учитывать всерьез все риски, которые могли бы исходить от раздетых людей с белым флагом, описываемые израильским командованием, пренебречь тем фактом, что этот инцидент является явным и грубейшим нарушением законов ведения войны, уже не получится.

Использование белого флага закреплено Конвенцией о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 года. (Статья 32, Глава III «О парламентерах»).

Согласно Конвенции, парламентером считается лицо, уполномоченное одной из воюющих сторон вступить в переговоры с другой. Как сам парламентер, так и сопровождающие его трубач, горнист или барабанщик, лицо, несущее белый флаг, и переводчик являются неприкосновенными.

Убийство трех израильтян делает очевидным, что Израиль с первого дня не придавал никакого значения защите мирного населения Газы, поскольку, следуя логике представителей ультраправого кабмина Нетаньяху, «мирными в Газе никого считать нельзя».

Об этом свидетельствует и около 20 тысяч убитых, среди которых около 10 тысяч детей. Число раненых мирных граждан Газы превысило 50 тысяч. Уничтожены и сожжены десятки больниц, мечетей, школ ООН, убежищ и лагерей беженцев, разрушено более половины жилого фонда блокадного эксклава

Все это говорит о том, что Израиль уничтожает в Газе жизнь. Это единственный его приоритет и цель. Все это является свидетельством как нынешних военных преступлений в эксклаве, так и во множестве совершенных до 7 октября расстрелов палестинских граждан на оккупированных Западном берегу и в Иерусалиме.

Израилем убито уже около ста журналистов в попытке «заткнуть правде рот». Однако навряд ли это будет получаться у него так же легко, как прежде.