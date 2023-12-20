Темой форума в Марокко стало торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и арабского мира. Встреча на уровне министров в Марракеше проходит впервые за последние четыре года. Последнее заседание прошло в 2019 году в Москве.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, выступая на саммите в Марроко заявил, что сегодня в мире происходят процессы, которые определят будущее многих стран.

«По сути, решается вопрос: удастся ли сформировать действительно справедливый и демократический миропорядок, опирающийся на центральную роль ООН, на уставной принцип суверенного равенства государств и на выверенный баланс интересов всех стран. Или же США и группа бывших колониальных метрополий будут и далее навязывать международному сообществу свои «правила», свою эгоистичную повестку дня», — убежден российский министр.

Также он высказался на тему израильско-палестинского конфликта. Лавров считает, что «некоторые внешние силы» пытаются использовать войну в секторе Газа, которая уже привела к десяткам тысяч жертв, в своих интересах.

«Стало очевидно, что некоторые внешние силы не прочь использовать очередное обострение палестино-израильского конфликта в своих интересах, разжечь пожар региональной войны в развитие прошлых многочисленных авантюр США и их союзников, которые были развязаны на Ближнем Востоке за последние двадцать лет и результат которых – подорванная государственность, сотни тысяч жертв, огромные потоки беженцев», — сказал глава МИД РФ на открытии Российско-арабского форума.

Он выразил надежду, что помимо вопросов региональной и глобальной безопасности, министр обсудят на форуме перспективы углубления российско-арабского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-образовательной сферах, а также в области здравоохранения.