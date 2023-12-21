11 декабря в Узбекистане состоялась международная научная конференция «Джадиды: идеи национальной идентичности, независимости и государственности». Она собрала ведущих отечественных и зарубежных исследователей в области истории Центральной Азии, в том числе движения джадидизма. Среди них — Адиб Халид (США), Тимур Ходжа оглу (Турция), Хисао Комацу (Япония), Кристофер Форт (США), Марк Риз (США), Ингеборг Балдауф (выступит онлайн), Хамидулла Болтабоев, Дилором Алимова и другие. На конференции выступила Саида Мирзиёева, помощник Президента Республики Узбекистан.

Выразив благодарность участникам мероприятия, она отметила, что пришло время обсудить один из самых важных вопросов в Узбекистане — просвещение нации и продолжение дела джадидов в стране. По ее словам, идеи, мечты и желания джадидов находят отражение в политике президента Шавката Мирзиёева.

История джадидизма

История возникновения джадидизма несет в себе идею единства тюркского мира. Основатель этого движения Исмаил Гаспралы родился в Крыму. На своем опыте он осознал, как важно сохранить тюркскую идентичность в условиях колониализма. Посредством тюркоязычного печатного издания «Тарджимон» ему удалось распространить свои идеи по всему Туркестану и тюркской части Российской империи.

«Джадиды возникли как группа, которая стремилась найти ответы на вопросы своего времени. Это такие вопросы, как почему мы (как регион) были завоеваны и как выбраться из этой ситуации. Панацеей были образование и национальное единство», — объяснил в интервью профессор истории Карлтонского колледжа (США) Адиб Халид. Идеи Исмаила Гаспралы вдохновили муфтия Самарканда, просветителя Махмудходжу Бехбуди.

Имея право на фетву, он доказал, что образование и искусство не только не противоречат канонам ислама, но и наоборот — очень приветствуются. Таким образом джадидизм (обновление) в Туркестане возникло как движение просвещенных мусульман. В первые 30 лет развития джадидизма удалось достигнуть больших успехов: открытие школ, применяющих новые методики, создание национальных театров, распространение прогрессивных идей, формирование ответственной бизнес-элиты.

Они встречали сильное сопротивление как со стороны колонизаторов, так и со стороны феодальной отсталой части населения. Эмир Бухарский Саид Алим Хан был настроен враждебно по отношению к активистам этого движения. В результате заговора Махмудходжа Бехбуди был похищен и казнен в 1919 году. С этого момента начинается новый этап в истории этого движения.

Революционные события в России не могли не отразиться на судьбе Туркестана. На смену колонизаторам в регион двинулась Красная армия. Часть джадидов покинула свой край, другая часть примкнула к басмаческому движению. Однако некоторые надеялись при советской власти продолжить свою просветительскую деятельность. Ведь провозглашенные идеи, такие как «Землю крестьянам», «Заводы рабочим» и «Право нации на самоопределение», а главное «Тотальная борьба с безграмотностью», открывали для джадидов еще большие возможности.

В 1920 году образовалась Бухарская народная советская республика, которую возглавил 24-летний джадид — Файзулла Ходжаев. Республика просуществовала 4 года, и ее справедливо можно назвать государством джадидов. Она имела свой флаг, свою конституцию и даже свою армию.

За 4 года Файзулле Ходжаеву удалось многое. Например, около 1000 молодых людей были направлены на учебу в Россию, Германию, Турцию и Азербайджан. Позже они составят костяк интеллигенции бывшего Туркестана, на месте которого образовалось 5 республик. Однако все те, кто учился в Германии и Турции, впоследствии были практически истреблены.

Одних обвинили в пантюркизме, других — в шпионаже в пользу Запада. Но, несмотря на это, с 1920 года по 1937-й джадидам удалось сделать многое — осуществить свою мечту, а главное взрастить приемников.

Трагическая гибель джадидов в СССР была неминуема. Но, к счастью, несмотря на усердные попытки советского государства нивелировать память о них, это оказалось невозможным. На кладбищах в Турции можно встретить много надгробных памятников с надписью «Здесь покоится туркестанец». Идеи джадидов выдержали испытание временем и оказались востребованными для всего тюркского мира.

Задачу подчеркнуть их роль в истории Узбекистана и тюркской культуры ставили перед собой организаторы международной научной конференции «Джадиды: идеи национальной идентичности, независимости и государственности».