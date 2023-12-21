Компании из 11 стран мира продолжают поставлять в РФ товары двойного назначения, несмотря на санкции и запрет на такого рода поставки. Россия использует эти детали для производства танков и опто-механических систем для самолетов и военной техники.

Товары двойного назначения продолжают поставлять в РФ фирмы из Австрии, Италии, Латвии, Литвы, Сербии, США, Финляндии, Южной Кореи, Эстонии и Японии, сообщает The Insider. Среди таких экспортеров — три компании из Германии,

Так, фирма WTO Werkzeug-Einrichtungen GmbH поставляет в Россию детали для токарных станков, работающих на оборонных предприятиях. В частности, екатеринбургскому ООО «ОТС-Технологии» немецкая компания отправляет детали для токарных станков, а «ОТС-Технологии» продает инструменты «Заводу № 9» и «Уралвагонзаводу» — оборонным предприятиям.

Фирма Oxapa GmbH из немецкой Йены поставляет детали из оптически обработанного стекла предприятию «‎Макрооптика‎». Это один из крупнейших в РФ производителей оптико-механических систем для авиационной и военной техники.

Другая немецкая компания Rudi Gebel Gmbh & Co. Kg. поставляет детали орловской фирме «‎‎Протон-Электротекс». Российское предприятие производит оптоэлектронику, среди его партнеров числятся основные концерны российского военно-промышленного комплекса.

Итальянская фирма M.T.S.R.L. из Сан-Джованни-ин-Мариньяно поставляет запчасти для станков «ИПК „Финвал“» — а оно в свою очередь поставляет детали для «‎Уралвагонзавода»‎, одного из основных производителей танков в РФ.

Также, по данным издания, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» через ООО «Пумори-северо-запад» закупила дробеструйную установку итальянской компании Norblast S.R.L. из Болоньи.

Фирмы из Эстонии часто оказывают логистические и транспортные услуги российским оборонным подрядчикам. Так, Gold Solution OU и Leolart.com возят из Таллинна итальянские товары для «Пумори-северо-запад», а Alekon OU оказывает складские услуги.