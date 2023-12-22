Минобороны Турции сообщило о гибели троих и ранении четверых военнослужащих в результате атаки боевиков террористов из РПК на севере Ирака.

«Двадцать второго декабря 2023 года трое наших героических товарища погибли и четверо получили ранения в результате нападения членов сепаратистской террористической организации в северном Ираке», — сообщило турецкое военное ведомство.

Сообщается, что были организованы внезапные воздушные точечные удары по выявленным целям и направлениям отхода террористов.

«По предварительным данным, четыре террориста были нейтрализованы», — говорится в сообщении.

Власти Турции используют термин «нейтрализовать», подразумевая, что террористы сдались, были ликвидированы или задержаны.