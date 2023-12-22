ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Трое турецких военнослужащих погибли в столкновениях с террористами в Ираке
Как сообщает МО Турции, четыре террориста РПК были нейтрализованы ответным огнем
Трое турецких военнослужащих погибли в столкновениях с террористами в Ираке
Фото: AA / Others
22 декабря 2023 г.

Минобороны Турции сообщило о гибели троих и ранении четверых военнослужащих в результате атаки боевиков террористов из РПК на севере Ирака.

«Двадцать второго декабря 2023 года трое наших героических товарища погибли и четверо получили ранения в результате нападения членов сепаратистской террористической организации в северном Ираке», — сообщило турецкое военное ведомство.

Сообщается, что были организованы внезапные воздушные точечные удары по выявленным целям и направлениям отхода террористов.

«По предварительным данным, четыре террориста были нейтрализованы», — говорится в сообщении.

Власти Турции используют термин «нейтрализовать», подразумевая, что террористы сдались, были ликвидированы или задержаны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us