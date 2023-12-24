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Число жертв израильской агрессии в Газе превысило 20,4 тыс.
Число жителей сектора Газа, которые погибли в результате кровопролитного вторжения Израиля в эксклав, превысило 20,4 тыс. человек. За сутки израильская агрессия унесла жизни 160 гражданских лиц
Число жертв израильской агрессии в Газе превысило 20,4 тыс.
Разрушения в секторе Газа. / Photo: AA
24 декабря 2023 г.

Количество палестинцев, которые погибли в результате ударов армии Израиля по сектору Газа с 7 октября, достигло 20,4 тыс. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кудра. По его словам, за сутки агрессия ЦАХАЛ привела к 166 жертвам.

Как отмечало палестинское информационное агентство WAFA, с 23 по 24 декабря израильские самолеты и артиллерия вели интенсивные обстрелы города Хан-Юнус на юге, а также бомбардировку жилых кварталов Дейр-эль-Балаха в центральной части, в результате чего погибли и получили ранения десятки гражданских лиц.

Одновременно отмечается, что формирования ЦАХАЛ продолжили наземное вторжение в город Газа.

В свою очередь, президент Палестины Махмуд Аббас выразил надежду на то, что наступление 25 декабря Рождества «ознаменует прекращение израильской войны против палестинского народа».

«Солнце свободы и нашего независимого государства со столицей в Иерусалиме неминуемо восходит. Река крови, огромные жертвы, лишения и героическая стойкость нашего народа на своей земле –– это путь к свободе и достоинству, –– подчеркнул он в своем выступлении. –– Палестинский народ полон решимости продолжать борьбу за реализацию своих законных прав, главным из которых является право на независимое, полностью суверенное государство».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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