В Санкт-Петербурге прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). На мероприятие прибыли все лидеры стран объединения — президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Беларуси — Александр Лукашенко и премьер-министр Армении — Никол Пашинян. Мероприятие стало последним в уходящем году по линии ЕАЭС.

«Евразийский союз действует уже скоро как 10 лет, и за это время почти в два раза увеличился объем взаимной торговли, а совокупный ВВП стран Евразэс вырос с 1,6 до 2,5 трлн долларов. Созданы емкие, работающие по согласованным правилам единые рынки товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов», — отметил в своем выступлении российский президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что за время своего существования ЕАЭС состоялся как «авторитетное международное интеграционное объединение» с эффективной структурой и хорошей базой.

Перед заседанием в Санкт-Петербурге было подписано Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. «Очевидно и то, что либерализация торговли с Ираном даст хороший дополнительный импульс развитию связывающих все наши государства транспортно-логистической системы, транспортно-логистических маршрутов, таких как международный коридор "Север-Юг"», — считает российский президент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, предложил построить волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран. По его словам, это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции Евразийского экономического союза в логистике данных на глобальном уровне.

Белорусский президент Александр Лукашенко в своем выступлении назвал главное достижения ЕАЭС — стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство.

«Мы можем не только оценить результаты, но и поговорить о путях совершенствования, необходимых решениях проблемных вопросов, — сказал он. — Считаю главным достижением стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство со всеми недостатками».

При этом президент Кыргызстана Садыр Жапаров, напротив, отметил, что существующая инфраструктура отдельных пунктов пропуска не позволяет обработать возросший объем грузовых перевозок.

«Для разрешения проблем "бутылочных горлышек" нам необходимо расширять пропускную способность пунктов пропуска не только на внешних границах союза, но и на внутренних», — заявил он.

По итогам заседания стороны подписали декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года.