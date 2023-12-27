Как сообщает телеканал Golden Century, во вторник председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов принял генерального директора компании Baykar Халука Байрактара и председателя совета директоров компании BMC Фуата Тосялы.

По словам Бердымухамедова, укрепление стратегических и долгосрочных отношений с Турцией является одним из основных аспектов внешнеполитической стратегии Туркменистана.

В ходе встречи были обсуждены возможности дальнейшего развития сотрудничества в сфере обороны и оценены предложения турецких компаний, входящих в число ведущих мировых оборонных фирм.

Халук Байрактар подчеркнул, что Турция за последние годы добилась больших успехов в сфере обороны: «В этом плане мы стремимся привнести накопленный опыт в оборонные системы Туркменистана».

«Мы очень рады видеть здесь нашу новейшую продукцию, потому что Туркменистан является не только одной из стран-побратимов Турецкой Республики, но и одним из ее ближайших партнеров», — добавил он.

Он также подтвердил готовность Туркменистана к наращиванию обороноспособности и взаимному сотрудничеству.