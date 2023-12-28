Казахстан по итогам 2023 года лидирует по росту ВВП среди стран Центральной Азии. Объем ВВП республики составил $259,3 млрд.

В этом году ВВП Казахстана вырос на 15% по сравнению с 2022 годом. Из стран СНГ этот экономический показатель выше только у России, отмечают аналитики МВФ.

Согласно прогнозам фонда, к 2028 году ВВП Казахстана вырастет до $354,7 млрд — сразу на 36,8%. В стоимостном выражении это больше, чем в текущем году.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу к 2029 году удвоить экономические показатели Казахстана, увеличив ВВП до $450 млрд.

По ВВП на душу населения Казахстан также лидирует в регионе — $13 тыс. Это в 11 раз больше, чем в Таджикистане, в 7,1 раза — чем в Кыргызстане, в 5,2 раза по сравнению с Узбекистаном.