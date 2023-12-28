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Казахстан занял первое место по росту ВВП среди стран Центральной Азии
Объем внутреннего валового продукта республики превышает суммарные показатели всех остальных стран региона
Казахстан занял первое место по росту ВВП среди стран Центральной Азии
фото АА / Photo: AA Archive
28 декабря 2023 г.

Казахстан по итогам 2023 года лидирует по росту ВВП среди стран Центральной Азии. Объем ВВП республики составил $259,3 млрд.

В этом году ВВП Казахстана вырос на 15% по сравнению с 2022 годом. Из стран СНГ этот экономический показатель выше только у России, отмечают аналитики МВФ.

Согласно прогнозам фонда, к 2028 году ВВП Казахстана вырастет до $354,7 млрд — сразу на 36,8%. В стоимостном выражении это больше, чем в текущем году.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу к 2029 году удвоить экономические показатели Казахстана, увеличив ВВП до $450 млрд.

По ВВП на душу населения Казахстан также лидирует в регионе — $13 тыс. Это в 11 раз больше, чем в Таджикистане, в 7,1 раза — чем в Кыргызстане, в 5,2 раза по сравнению с Узбекистаном.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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