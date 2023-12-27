Акиф Чагатай Кылыч, главный советник президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности, в эфире телеканала TRT Haber рассказал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган четко обозначил свою позицию, в то время, как у многих европейских стран нет права голоса.

«Нетаньяху пытается умыть свои окровавленные руки. Но мир это увидел», — пояснил он.

Кылыч подчеркнул, что Турция — вторая по величине мощная страна в НАТО. «При этом некоторые неправильно понимающие партнеры, используя некие террористические группы, пытаются решить проблемы с другими террористическими группировками. Мы подчеркиваем, что так делать не стоит», — отметил чиновник.

Главный советник президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности также отметил, что Швеция внесла некоторые изменения в свои законы, изменила конституцию и, таким образом, предприняла серьезные шаги.

«Мы надеемся, что изменений будет гораздо больше. Наши различные учреждения активно обмениваются информацией. Законопроект был принят парламентским комитетом», — сообщил Акиф Чагатай Кылыч. Теперь документ будет вынесен на голосование генассамблеи парламента.

Он также добавил, что президент США Джозеф Байден не против поставок Турции F-16. «Мы видим, что воля есть, идет напряженная работа на уровне Конгресса», — пояснил чиновник.

Говоря о резне в Газе, которую устроил Израиль, Акиф Чагатай Кылыч не согласился с утверждением, что «мир молча наблюдает за происходящим».

«В первые недели западный мир молчал и поддерживал Израиль. Это рассматривается как оправдание политики Израиля, которая продолжается уже 70 лет. Демонстрации в поддержку Палестины проходят в таких городах, как Берлин, Париж, Рим и Нью-Йорк», — рассказал главный советник президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности.

Он добавил, что хотя власти других стран не хотели это видеть, люди открыто заявляли о своей поддержке Палестины. Турецкий лидер сделал это первым.

«Нетаньяху сделал сегодня заявление о нашем президенте. Вы сбрасываете бомбы на людей безжалостно и без разбора. Когда мы говорим о масштабах катастрофы и геноцида, некоторые не хотят этого принимать», — считает чиновник.

По его словам, политика, проводимая Нетаньяху, жестока. «Во многих западных странах звучат мнения о том, что настает конец пути Нетаньяху», — сообщил Акиф Чагатай Кылыч.

Турция поддерживает тесные контакты с государствами региона, в том числе Персидского залива, в вопросе урегулирования кризиса в Газе.

«Страны региона прилагают усилия для того, чтобы агрессивные действия Израиля не привели к негативным последствиям в региональном масштабе. Этот регион исторически объединяет нас с соседями, и это диктует необходимость совместного сотрудничества. Чем теснее оно будет, тем выше шансы на успех», — отметил советник Эрдогана.

В качестве примера он привел контакты с Египтом, Алжиром, Марокко, Иорданией. «Нам всем вместе необходимо быть единым кулаком», — добавил он. «Шаги, предпринимаемые нашим президентом, диктуют необходимость единства, это в том числе обуславливает наши интенсивные контакты со странами Персидского залива. В их числе Саудовская Аравия и Катар», — отметил Кылыч.