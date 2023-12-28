Турецкий адвокат Седа Башай Йылдыз, живущая и работающая в ФРГ, получает смертельные угрозы от ультраправых радикалов. В течение пяти последних лет юрист и ее семья вынуждены жить под защитой.

Йылдыз стала одной из целей крайне правой Национал-социалистической подпольной террористической группы NSU. С 2000 по 2007 годы организация совершила расистские убийства 10 человек, в том числе восьми турок.

Адвокат отметила: она и ее семья были вынуждены жить под защитой, поскольку сочувствующие ультраправым полицейские слили личную информацию юриста боевикам.

Было установлено, что утечка произошла в 2018 году в полицейском участке во Франкфурте, но полная информация остается неизвестной, уточнила Йылдыз.

«Расследования против полицейских все еще продолжаются, они отстранены от службы из-за их предполагаемого участия в утечке. Тем не менее, я не верю, что полицейское управление и прокурор действительно хотят решить это дело», — заявила адвокат.

Йылдыз предупреждает: крайне правая угроза в Германии продолжает расти. В 2020 году ультраправые устроили резню и убили девять мигрантов в Ханау. По словам адвоката, полиция бездействует, когда дело касается исламофобии или угроз, которые поступают в мечети по всей Германии.

Йылдыз считается заметной фигурой в Германии, она известна своими усилиями по поиску и поимке преступников NSU. В частности, она расследует расистские убийства NSU в период с 2000 по 2007 год. Она также представляла семьи турецких жертв во время слушаний по делу между 2013 и 2018 годами.

Адвокат также призвал турецкую общину в Германии продемонстрировать более сильную солидарность перед лицом растущей угрозы радикальных группировок.

Саффет Чинар, представитель турецкой общины в Берлин-Бренденбурге (TBB), обратил внимание на крайне правые взгляды, которые становятся приемлемыми даже среди умеренных.

«Это то, что делает угрозу еще более ужасной», — сказал он Анадолу.

Чинар сказал, что неудачная социальная и экономическая политика в Германии также подпитывает рост правых экстремистов.

По его словам, все больше и больше людей склонны обвинять иностранцев в ухудшении экономических условий.