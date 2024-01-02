ПОЛИТИКА
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Эрдоган: турецкий экспорт в 2023 году побил исторический рекорд
Президент Реджеп Тайип Эрдоган подвел итоги ушедшего года в сфере экспорта турецких товаров и услуг. По его словам, 2023-й стал рекордным для национальных производителей и поставщиков
Эрдоган: турецкий экспорт в 2023 году побил исторический рекорд
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. / Photo: AA
2 января 2024 г.

Турецкий экспорт в 2023 году достиг рекордного уровня в $255,8 млрд. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на мероприятии, посвященном объявлению экономических показателей по результатам прошедшего года. По его словам, это исторический рекорд для республики.

Глава государства подчеркнул, что Анкара стремится увеличить экспорт товаров и услуг в 2024 году выше уровня $375 млрд.

«Наша экономика выросла в среднем на 6%, несмотря на такие проблемы, как террор и попытки государственного переворота в последние годы, –– отметил Эрдоган. –– Мы сформировали нашу внешнюю политику, ориентируясь на Турцию, но на глобальную перспективу. Из этого определенно не будет пути назад».

Вместе с тем Эрдоган обратил внимание на ряд вызовов, которые стоят перед страной.

«Мы знаем о попытках отделить нашу страну от ее партнеров в регионе и тех братских стран, с которыми она имеет исторические связи, посредством провокаций и злонамеренных высказываний, –– отметил он. –– Мы столкнулись с тенденцией, которая граничит с исламофобией и ксенофобией. Представители оппозиции также выступают в качестве добровольных статистов в этой политике ненависти».

По мнению главы государства, существует «явная попытка диверсии против интересов Турции», однако страна обязательно сорвет эту игру.

«Укрепляя нашу существующую поддержку, мы готовимся предложить новые пакеты помощи и новые услуги нашим экспортерам, –– заявил Эрдоган. –– Наша цель — не оставить ни одной страны, где турецкая продукция не была бы признана».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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