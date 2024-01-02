Турецкий экспорт в 2023 году достиг рекордного уровня в $255,8 млрд. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на мероприятии, посвященном объявлению экономических показателей по результатам прошедшего года. По его словам, это исторический рекорд для республики.

Глава государства подчеркнул, что Анкара стремится увеличить экспорт товаров и услуг в 2024 году выше уровня $375 млрд.

«Наша экономика выросла в среднем на 6%, несмотря на такие проблемы, как террор и попытки государственного переворота в последние годы, –– отметил Эрдоган. –– Мы сформировали нашу внешнюю политику, ориентируясь на Турцию, но на глобальную перспективу. Из этого определенно не будет пути назад».

Вместе с тем Эрдоган обратил внимание на ряд вызовов, которые стоят перед страной.

«Мы знаем о попытках отделить нашу страну от ее партнеров в регионе и тех братских стран, с которыми она имеет исторические связи, посредством провокаций и злонамеренных высказываний, –– отметил он. –– Мы столкнулись с тенденцией, которая граничит с исламофобией и ксенофобией. Представители оппозиции также выступают в качестве добровольных статистов в этой политике ненависти».

По мнению главы государства, существует «явная попытка диверсии против интересов Турции», однако страна обязательно сорвет эту игру.

«Укрепляя нашу существующую поддержку, мы готовимся предложить новые пакеты помощи и новые услуги нашим экспортерам, –– заявил Эрдоган. –– Наша цель — не оставить ни одной страны, где турецкая продукция не была бы признана».