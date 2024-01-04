У Киева нет резервного плана, если страны Запада сократят военную поддержку. Об этом 3 января заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он выразил надежду, что западные союзники продолжат поддерживать украинцев.

«У нас нет плана Б. Мы уверены в плане А», — уточнил министр, имея в виду продолжение военных поставок от США и Евросоюза.

Политик подчеркнул: Украина не будет сдаваться, она «будет бороться с учетом имеющихся у нее ресурсов».

При этом Кулеба отметил: предоставляемая странами Запада помощь — это не благотворительность, а «инвестиция в защиту НАТО, в защиту процветания американского народа».

Если Россия победит украинскую армию, «лидеры во всем мире будут иметь соблазн» последовать ее примеру, подчеркнул глава украинского МИДа.

В октябре советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Запад стал медлить с поставками оружия Киеву. Потому Украина планирует наращивать производство оружия на своей территории, но с помощью иностранных инвестиций.

Конгресс США так и не смог утвердить до конца года пакет помощи Украине, запрошенный президентом Джо Байденом. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце декабря анонсировал отправку Киеву очередного пакета военной помощи на $250 млн.

В декабре глава Минобороны ФРГ Борис Писториус признал, что у Запада есть проблемы с предоставлением оружия Украине. В частности, по словам министра, ЕС не успеет к марту предоставить Киеву 1 млн боеприпасов для артиллерии, как обещал.