Власти привлекут к ответственности преступника, который смертельно ранил американского имама Хасана Шарифа возле мечети на севере Нью-Джерси, заявил в среду генеральный прокурор штата.

«Мы привлечем виновных к ответственности, но мы ничего не можем сделать, чтобы вернуть имама Шарифа его близким и его общине», — сказал генеральный прокурор Мэтт Платкин на пресс-конференции.

В имама Хасана Шарифа, находившегося в момент покушения в своей машине возле Масджид Мухаммед-Ньюарк, выпустили несколько пуль рано утром в среду. Полиция сообщила, что сигнал о стрельбе поступил примерно в 6:16 утра по местному времени.

Шариф был доставлен в близлежащую университетскую больницу в критическом состоянии. Позже он скончался от ран, полученных во время стрельбы. Власти заявили, что пока не определили мотив, но несколько сотрудников правоохранительных органов заявили, что собранные улики не указывают на то, что Шариф стал жертвой преступления на почве антимусульманских предубеждений или внутреннего терроризма.

«Мы пока не знаем мотивов этого преступления, и хотя мы не имеем права обсуждать ход наших текущих следственных действий, собранные на данный момент улики не указывают на то, что это был акт, мотивированный предубеждением, или акт внутреннего терроризма», — сказал Платкин.

В полиции отметили, что осознают повышенную обеспокоенность мусульманской общины в свете последних глобальных событий и роста предвзятости, направленной на мусульманские общины по всему штату, на которую накладывает отпечаток и последнее убийство.

Правоохранительные органы объявили награду в размере $ 25 000 тому, кто сообщит информацию о стрельбе. Директор службы общественной безопасности Ньюарка Фриц Фрейдж сообщил, что Шариф служил в Масджид Мухаммед-Ньюарк в течение пяти лет и был «встроен в межконфессиональный альянс Ньюарка».

«Он поддерживал город во всех его усилиях по обеспечению безопасности. Город глубоко скорбит об этой утрате. Давайте помолимся за его семью», — добавил он.

Напомним, трое палестинцев, студентов университета Вермонта были ранены 25 ноября 2023 года в северо-восточном американском городе Берлингтон. Полиция возбудила дело о «преступлении на почве ненависти».

В середине октября 2023 года в штате Иллинойс США 71-летний расист Джозеф Чуба жестоко убил 6-летнего палестинского мальчика Вадеа Аль-Файюма на почве ненависти к палестинцам и мусульманам. Расист сдавал жилье семье убитого ребенка. Он нанес мальчику 26 ножевых ранений, 32-летняя мать малыша была тяжело ранена.