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Иордания поддержала иск ЮАР против Израиля о геноциде
Иордания заявила, что поддерживает иск о геноциде, поданный ЮАР на Израиль в Международный суд ООН. За три месяца Тель-Авив убил свыше 22 тысяч палестинцев в секторе Газа, в основном женщин и детей
Иордания поддержала иск ЮАР против Израиля о геноциде
Международный суд ООН / Others
5 января 2024 г.

Иордания заявила о своей поддержке иска о геноциде, который Южно-Африканская Республика (ЮАР) подала в расположенный в Гааге Международный суд ООН против Израиля.

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади в своем выступлении в Палате представителей заявил, что его страна «делает все возможное для того, чтобы остановить продолжающиеся атаки на сектор Газа».

Говоря о незаконных действиях Израиля и убийствах на оккупированном Западном берегу, дипломат также обратил внимание на террор, который развязали еврейские поселенцы.

«Мы работаем над подготовкой документа, который необходим для дальнейшего рассмотрения этого вопроса», — заявил глава МИД Иордании, добавив при этом, что стране необходимо координировать свои действия с арабскими и исламскими государствами.

Как ранее писал TRT на русском, 29 декабря ЮАР обратилась в суд ООН с требованием признать Израиль нарушителем Конвенции о геноциде из-за его действий, направленных на уничтожение палестинцев, в секторе Газа.

Действия ЮАР приветствовал МИД Турции. Во внешнеполитическом ведомстве республики отметили, что почти за три месяца Тель-Авив убил свыше 22 тыс. мирных палестинцев в секторе Газа, в основном женщин и детей, и ответственные за это должны понести наказание, представ перед международным судом.

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