Премьер-министр Шотландии Хамза Юсуф назвал «позорным» то, что британское правительство неоднократно отвергало призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа и потребовал, чтобы Великобритания «привлекла Израиль к ответственности».

Он также призвал Лондон использовать свои возможности для прекращения неизбирательных атак со стороны Тель-Авива, которые привели к гибели тысяч детей в секторе Газа.

Политик подчеркнул, что виновные в убийстве мирных жителей должны быть немедленно привлечены к ответственности.

По его словам, дипломатические подходы не помогли справиться с гуманитарным кризисом в регионе, поэтому необходимо срочно добиться режима прекращения огня в Газе.

«Пришло время для того, чтобы британское правительство решительно высказалось», — считает глава шотландского правительства.

Хамза Юсуф также раскритиковал слова израильских министров, захотевших изгнать палестинцев с территории сектора Газа.

«Газа — это оккупированная палестинская территория, которая станет частью будущего Палестинского государства. Ее жителей нельзя насильственно перемещать или выселять», — резюмировал премьер-министр Шотландии.

Как ранее писал TRT на русском, с начала израильской агрессии с 7 октября в секторе Газа погибли свыше 22,6 тыс. человек, более 55 тыс. палестинцев получили ранения различной степени тяжести.

Правозащитные организации предупреждают: если жители региона не получат доступ к чистой воде, топливу и медикаментам, то жертв станет еще больше.