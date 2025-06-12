Североатлантический альянс начинает использовать собственные средства спутниковой разведки на фоне опасений, что новая администрация США может ограничить сотрудничество. Как сообщил Bloomberg верховный главнокомандующий союзными войсками по трансформации Пьер Вандье, НАТО впервые получает возможность вести круглосуточное наблюдение за огромными территориями — от Украины до восточного фланга.

По словам генерала, альянс должен быть готов к любому сценарию, включая возможное соглашение о мире.

«Сегодня мы не уверены, что русские остановятся в Украине», — отметил Вандье.

В рамках инициативы, получившей название SINBAD (Smart Indication And Warning Broad Area Detection), будет развернута система спутниковой разведки, основанная на снимках от американской компании Planet Labs. Их спутники будут регулярно сканировать районы возможной активности — с помощью искусственного интеллекта система сможет быстро фиксировать перемещения войск, технику и нарушения режима прекращения огня, если он будет достигнут.

Официальный представитель НАТО подтвердил, что SINBAD — лишь пилотный проект. Масштабное развертывание космической разведки намечено на январь 2026 года. В дальнейшем спутники планируют задействовать и для мониторинга Арктики.

Тем временем в странах НАТО растут опасения по поводу будущих намерений Москвы. Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что президент России Владимир Путин может попытаться дестабилизировать ситуацию в странах Балтии под предлогом «защиты русскоязычного населения». Украина, по его словам, — лишь промежуточный этап перед потенциальным столкновением с НАТО.