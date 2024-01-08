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Саудовская Аравия снизила цены на нефть для всех регионов мира
Королевство сократило стоимость февральских поставок сырья. Для Азии — основного региона-импортера саудовской нефти — Эр-Рияд снизил цены сразу на $1,5–2 за баррель. Главная причина — снижение спроса на рынке
Саудовская Аравия снизила цены на нефть для всех регионов мира
фото REUTERS/Maxim Shemetov / Photo: Reuters
8 января 2024 г.

Саудовская Аравия снизила цены на февральские поставки нефти для покупателей во всех регионах мира, включая Азию. Это произошло на фоне снижения спроса на рынке.

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco сократила стоимость своей ключевой марки Arab Light для азиатского рынка сразу на $1,5–2 за баррель. Это больше, чем ожидали игроки отрасли — они прогнозировали снижение на $1,25 за баррель.

Saudi Aramco также снизила цены на февральские поставки в Северо-Западную Европу, Средиземноморье и Северную Америку.

Основная причина — королевство пытается играть на опережение. В феврале и марте потребление нефти во всем мире снижается, когда нефтеперерабатывающие заводы используют этот период для плановых технических работ.

В то же время США в этот период могут увеличить поставки на мировой рынок своей сланцевой нефти — это может образовать профицит предложения, что еще сильнее снизит стоимость сырья. Именно эти опасения вынудили группу ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией в конце ноября 2023 года продлить сокращение добычи.

К концу прошлого года американцы приблизились к мировому рекорду по объему нефтедобычи, отмечает S&P Global Commodity Insights.

После заявления Saudi Aramco снизились фьючерсы на сырую нефть. Мировой эталонный сорт Brent упал на целых 1,5% до $77,58 за баррель. Как следует из данных бирж, тенденция на снижение наблюдается на всех мировых рынках. Цена марки Brent на лондонской бирже упала на $1,12, установившись на уровне $77,64, стоимость марки Light на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на $1,16, составив $72,65.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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