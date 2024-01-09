На опубликованном видео показана задняя часть седана со светодиодными фарами и четким внешним видом кузова.

Ожидается, что электромобили серии T10S будут представлены на выставке CES 2024, международной выставке бытовой электроники и информационных технологий, которая пройдет в Лас-Вегасе с 9 по 12 января.

Видео вызвало большой интерес среди пользователей социальных сетей.

На кадрах видно, что седан представляет собой разновидность «фастбэк» данной категории автомобилей.

Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качир заявил, что производство модели начнется в 2025 году.

Турция уже входит в число 20 крупнейших автопроизводителей мира. Производство автомобилей приносит около 20% ВВП.

К 2030 году TOGG планирует собрать около 1 миллиона автомобилей. Кроме Турции, модели национального бренда будут экспортироваться в ряд стран, включая рынок ЕС.