На опубликованном видео показана задняя часть седана со светодиодными фарами и четким внешним видом кузова.
Ожидается, что электромобили серии T10S будут представлены на выставке CES 2024, международной выставке бытовой электроники и информационных технологий, которая пройдет в Лас-Вегасе с 9 по 12 января.
Видео вызвало большой интерес среди пользователей социальных сетей.
На кадрах видно, что седан представляет собой разновидность «фастбэк» данной категории автомобилей.
Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качир заявил, что производство модели начнется в 2025 году.
Турция уже входит в число 20 крупнейших автопроизводителей мира. Производство автомобилей приносит около 20% ВВП.
К 2030 году TOGG планирует собрать около 1 миллиона автомобилей. Кроме Турции, модели национального бренда будут экспортироваться в ряд стран, включая рынок ЕС.