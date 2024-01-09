Генеральный директор и председатель совета директоров агентства «Анадолу» Сердар Карагёз посетил выставку «Гуманитарная трагедия в секторе Газа», на которой представлены фотографии и видеоматериалы, раскрывающие преступления Израиля против мирных жителей Газы.

В ходе своего выступления Карагёз напомнил, что агентство «Анадолу» вот уже 104 года передает миру достоверную информацию посредством новостей и фотографий. «К сожалению, с октября 2023 года мы служим миру описанием великой гуманитарной трагедии, — сказал он. — Мы представляем фотографии, видео и новости о массовых убийствах, которые выходят за рамки воображения и затрагивают молодых, пожилых и детей без разбора».

Карагёз также затронул тему сложности журналистской работы в Палестине, где в результате израильских атак умерли 109 журналистов. Более того, в секторе Газа был убит оператор «Анадолу» Мунтасир аль-Савваф.

За несколько недель до гибели Мунтасир аль-Савваф отправил письмо в главный офис агентства, где подтвердил свое намерение продолжать работу, несмотря на угрозу жизни: «Я хочу рассказать миру о том, что здесь происходит, через мои фотографии и видео. Я считаю это долгом перед моей страной, миром, моей жизнью и Аллахом».

Накануне смерти он получил травму лица и был вынужден работать с закрытым глазом. Его работы стали неоспоримым доказательством зверств израильских военных в секторе Газа, отметил Карагёз.

«Международное правосудие может восторжествовать, а может и нет. Оно может восторжествовать вскоре или много лет спустя. У нас нет ответа на этот вопрос, но мы знаем одно: мы будем преследовать тех, кто совершает преступления, кто бомбит невинных людей и проливает кровь гражданских лиц», — добавил он.