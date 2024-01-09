Российский лидер Владимир Путин предоставил гражданство РФ американскому боксеру Кевину Джонсону. Он подал документы на получение российского паспорта в сентябре 2023 года.

Гражданство получил еще один спортсмен — канадский хоккеист Брендан Лайпсик. О его намерении получить российский паспорт стало известно летом прошлого года. Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что Лайпсик написал письмо Путину с просьбой предоставить ему документ.

СМИ обратили внимание, что гражданство России также получил уроженец Югославии Ратко Самац, который приехал в страну в 1999 году. Босния и Герцеговина добивалась его выдачи в связи с обвинениями в военных преступлениях, якобы совершенных им в 1993-м. В 2016 году Генпрокуратура России отказалась выдать мужчину.

5 декабря в МВД сообщили о сокращении числа лиц, принятых в гражданство РФ, за 10 месяцев. Количество новых граждан оказалось почти в два раза меньше, чем в предыдущие два года, передает ТАСС. В январе — октябре 2023 года российское гражданство получили около 318 тысяч человек. В 2022-м гражданами России стали 595 тысяч человек, в 2021 году — почти 610 тысяч.

Ранее директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщил, что за первые девять месяцев 2023 года от российского гражданства отказались 4,4 тыс. человек. При этом, по его словам, более 15 тыс. человек получили российские паспорта за рубежом.