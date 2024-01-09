Каждые 24 часа в Газе в среднем 10 детей теряют одну или обе ноги. Операции по ампутации конечностей выполняются без анестезии. Об этом 7 января сообщила благотворительная организация Save The Children. Она подчеркнула: ситуация в палестинском эксклаве достигла катастрофических масштабов на фоне непрекращающихся израильских авиаударов.

Представитель организации Джейсон Ли заявил, что «страдания детей в этом конфликте невообразимы». Правозащитник также подчеркнул, что виновные в убийствах и нанесении увечий детям должны быть привлечены к ответственности.

Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер посетил Газу 19 декабря и заявил, что около 1 тыс. детей потеряли одну или обе ноги с начала полномасштабного нашествия Израиля на Газу.

Ли отметил, что врачи и медсестры в Газе полностью демотивированы, поскольку операции детям приходится проводить без анестезии.

«Видеть детей с такой болью и не иметь возможности облегчить их страдания из-за отсутствия оборудования, лекарств для их лечения — все это слишком даже для опытных специалистов», — подчеркнул представитель Save The Children.

По статистике ООН, в Газе дети в 7 раз чаще умирают от полученных травм, чем взрослые, поскольку они более уязвимы.

«Их черепа по-прежнему не полностью сформированы, и их неразвитые мышцы обеспечивают меньшую защиту, поэтому взрыв с большей вероятностью разрывает органы в животе, даже когда нет видимых повреждений», — пояснил Ли, призывая к «окончательному прекращению огня».

Более того, случаи диареи у детей в возрасте до 5 лет в Газе выросли примерно на 2000% по сравнению с состоянием до войны, говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

«Значительное увеличение случаев в такие короткие сроки служит твердым признаком того, что здоровье детей в секторе Газа быстро ухудшается», — подчеркнули в агентстве ООН.

90% детей в возрасте до 2 лет в настоящее время подвержены «тяжелой продовольственной бедности», уточнили в организации.

Save The Children также призвала Израиль разрешить ввоз гуманитарной помощи и лекарств в эксклав. С 8 октября Тель-Авив ввел тотальную блокаду Газы, запретив ввоз топлива, продуктов, медикаментов и подачу воды.