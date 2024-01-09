Правительственные чиновники Израиля, которые несут ответственность за военные преступления в секторе Газа, должны быть «судимы и заключены в тюрьму» в Гааге. Такое мнение выразил ортодоксальный раввин Хаим Софер в разговоре с Anadolu.

«Речь идет о 23 тыс. мужчин, женщин, детей и стариков, которые были убиты. Большинство из этих убитых людей — невиновные люди. И разрушения в секторе Газа огромны. Это напоминает нам разрушение немецкого города Дрезден во время Второй мировой войны», –– отметил раввин.

По его словам, около 75% всех зданий в Газе либо повреждены, либо полностью разрушены, а израильские чиновники обещают разрушить все остальное, чтобы достичь своей цели –– этнической чистки и изгнания всех 2,5 млн жителей, подчеркнул Софер.

«Мой призыв к странам мира –– не допускать этих военных преступлений. Сионисты — военные преступники», — сказал он. Как полагает раввин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его министры, а также командование оккупационной армии должны «понести ответственность за военные преступления». «Очень важно посадить их, этих военных преступников, в тюрьму, чтобы показать, что справедливость существует», — сказал Софер.

Заслуга Турции

Софер высоко оценил посреднические усилия Турции по прекращению смертоносного нападения Израиля на сектор Газа. Он констатировал, что Анкара «пытается сделать все возможное, чтобы остановить этот геноцид».

«Мы наблюдаем огромные демонстрации в Турции, миллионы людей выходят на улицы в знак протеста против этого геноцида», — обратил внимание раввин.

В то же время Софер сказал, что испытывает «особую благодарность» по отношению к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за защиту еврейской диаспоры.

«Тысячи евреев живут в Турции без каких-либо проблем. Они пользуются всеми религиозными, политическими и экономическими правами и находятся под защитой правительства и президента Эрдогана», — сказал он.