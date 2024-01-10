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Население Узбекистана близится к 37 миллионам в 2024 году
Агентство по статистике Республики Узбекистан опубликовало данные по численности населения страны
Население Узбекистана близится к 37 миллионам в 2024 году
По состоянию на 1 января 2024 года население Узбекистана составляло 36 миллионов 799 тысяч 756 человек / Others
10 января 2024 г.

По последней статистике, на 1 января 2024 года население Узбекистана достигло 36 миллионов 799 тысяч 756 человек, что свидетельствует о росте на 2,2% по сравнению с предыдущим годом. За 2023 год численность населения увеличилась на 774,8 тысячи человек, среднемесячный прирост составил 64,6 тысячи, а дневной прирост — 2,1 тысячи человек.

Отмечено, что в 2023 году было зарегистрировано рождение 968 140 детей, что на 28 360 меньше, чем годом ранее. Половое распределение показало, что количество девочек составило 501 577, в то время как число мальчиков оказалось равным 466 563.

Самые высокие показатели рождаемости зафиксированы в Самаркандской, Ферганской и Кашкадарьинской областях, в то время как самая низкая рождаемость отмечена в Сырдарьинской области.

Согласно прогнозам Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА), к 2028 году население Узбекистана достигнет отметки в 40 миллионов жителей, а к 2050 году ожидается преодоление отметки в 50 миллионов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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