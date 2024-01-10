Соответствующий указ о создании учреждения Исламской академии подписал Президент КР Садыр Жапаров 28 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба Министерства образования КР.

Академия задумана как центр развития системы теологического образования, направленная на подготовку высококвалифицированных кадров и повышение конкурентоспособности образовательных услуг на мировом уровне.

Ожидается, что поступление в Исламскую академию будет осуществляться за счет бюджета республики и в рамках стипендий на обучение в вузах Кыргызстана.

Подписание соглашения о строительстве Исламской академии в Кыргызстане произошло в декабре 2019 года во время официального визита тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова в Объединенные Арабские Эмираты. Это соглашение стало ключевым шагом в укреплении сотрудничества в области высшего образования между двумя странами.