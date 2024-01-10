Израильские войска покинули южный район города Дейр-аль-Балах в центральной части сектора Газа, куда они вошли около месяца назад, оставив после себя большие разрушения.

Согласно информации, полученной от очевидцев, израильские войска ушли из района Абу-Хули, который отделяет Дейр-аль-Балах в центральной части Газы от Хан-Юнуса на юге. Ранее эта часть города всегда была покрыта зелеными насаждениями. Однако сейчас она сильно разрушена в результате израильских бомбардировок.

Палестинские активисты на своих страницах в социальных сетях делятся снимками вывода израильских войск из этого района. Сельскохозяйственные угодья в этом районе превратились в кучи песка, деревья выкорчеваны, а дома в квартале разрушены.

Тем временем, израильские военные машины и тяжелая техника по-прежнему находятся в северной и центральной частях Газы, а также в восточной и центральной частях Хан-Юнуса. Израильские войска атаковали районы Абу-Хули и Аль-Матахин между Дейр-аль-Балахом и Хан-Юнусом около месяца назад во время оккупации Газы.

Как ранее писал TRT на русском, за три месяца с начала вторжения в сектор Газа израильской оккупационной армии погибли 23 тыс. жителей. Согласно данным Минздрава Газы, с 7 октября 2023 года в ходе разрушительной интервенции пострадали 59 тыс. человек.