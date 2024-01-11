Пресс-служба ГУВД Ташкента 3 декабря сообщила о задержании 52-летнего Бахтиёра Кудратуллаева и еще двух человек — Дилшода Шарипова и Анвара Мирзаханова.

25 декабря стало известно о задержании сына Кудратуллаева и еще нескольких членов группировки, среди которых была Наргиза Джуманиязова.

После начала задержаний спецслужбы Узбекистана передали туркменским коллегам оперативную информацию о том, что одному из членов банды удалось скрыться, незаконно перейдя 7 декабря границу с Туркменистаном.

Министерству национальной безопасности Туркменистана была передана информация о предполагаемом месте нахождения подозреваемого — в доме у Бибиджан Джуманиязовой — сестры Наргизы Джуманиязовой.

В результате обыска мужчина был задержан 9 декабря, а на следующий день передан спецслужбам Узбекистана на пограничном переходе Шават.

Помимо члена преступной группы, в доме Бибиджан обнаружено 12 коробок лекарств узбекского производства. Выяснилось, что женщина занималась контрабандой медикаментов. Против нее возбуждено уголовное дело.