ПОЛИТИКА
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В Туркменистане задержан известный «вор в законе» из Узбекистана
В Узбекистане проводятся массовые рейды по задержанию членов преступных группировок. В числе прочих были арестованы члены банды известного «вора в законе» Бахтиёра Кудратуллаева, известного как «Бахти Ташкентский».
В Туркменистане задержан известный «вор в законе» из Узбекистана
Бахтиёр Кудратуллаев / Others
11 января 2024 г.

Пресс-служба ГУВД Ташкента 3 декабря сообщила о задержании 52-летнего Бахтиёра Кудратуллаева и еще двух человек — Дилшода Шарипова и Анвара Мирзаханова.

25 декабря стало известно о задержании сына Кудратуллаева и еще нескольких членов группировки, среди которых была Наргиза Джуманиязова.

После начала задержаний спецслужбы Узбекистана передали туркменским коллегам оперативную информацию о том, что одному из членов банды удалось скрыться, незаконно перейдя 7 декабря границу с Туркменистаном.

Министерству национальной безопасности Туркменистана была передана информация о предполагаемом месте нахождения подозреваемого — в доме у Бибиджан Джуманиязовой — сестры Наргизы Джуманиязовой.

В результате обыска мужчина был задержан 9 декабря, а на следующий день передан спецслужбам Узбекистана на пограничном переходе Шават.

Помимо члена преступной группы, в доме Бибиджан обнаружено 12 коробок лекарств узбекского производства. Выяснилось, что женщина занималась контрабандой медикаментов. Против нее возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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