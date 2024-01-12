Турецкий вице-президент Джевдет Йылмаз заявил, что власти страны стремятся вывести республику на новый уровень во всех областях: будь то демократия, борьба со стихийными бедствиями или развитие технологий. Политик напомнил, что в прошлом году парламент принял план развития на следующие пять лет.

«Мы будем реализовывать его шаг за шагом в "Век Турции"», — пообещал он.

Йылмаз добавил, что согласно классификации Всемирного банка по валовому национальному продукту на душу населения, Турция находится в категории «страны с доходом выше среднего», а среднегодовой рост составляет 5,4%.

«По итогам среднесрочной программы мы ожидаем, что к 2026 году доход на душу населения составит $15 тыс. Если мы достигнем этой цели, то республика попадет в лигу стран с высоким уровнем дохода», — отметил вице-президент, добавив при этом, что по сравнению со многими государствами, Турция «находится на хорошей стадии роста», несмотря на то, что сейчас в целом в мире темпы роста снижаются.

Политик добавил, что прошлым летом сильно выросла инфляция, однако для борьбы с ней был разработан пакет мер. «Эффекты этой новой политики не возникают в одночасье. Но мы видим, что они приносят результат. И в месячном исчислении наблюдается снижение инфляции. В годовом эквиваленте снижение инфляции ожидается к середине 2024 года», — подытожил Йылмаз.