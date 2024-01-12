Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает все стороны избегать действий, которые могут привести к эскалации ситуации в Красном море. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что резолюция Совета Безопасности (СБ) 2722 должна полностью соблюдаться.

«Генеральный секретарь повторяет, что атаки на международное судоходство в Красном море недопустимы и что они ставят под угрозу безопасность мировых цепочек поставок и оказывают негативное влияние на экономическую и гуманитарную ситуацию в мире», — говорится в послании.

Официальный представитель генсека ООН подчеркнул, что Антониу Гутерриш вновь призывает все стороны избегать еще большей эскалации в Красном море и регионе.

«Генеральный секретарь призывает все страны — участницы ООН, которые защищают свои суда, делать это в соответствии с международным правом, как это предусмотрено в резолюции [Совета Безопасности]», — отметил Стефан Дюжаррик.

Он также добавил, что Гутерриш считает важным избегать действий, которые «могут ухудшить ситуацию в самом Йемене».

Как ранее писал TRT на русском, в ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки на корабли в Красном море.

Ранее крупнейшие мировые судоходные компании приостановили проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе, который соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря.

Причиной стали атаки йеменских хуситов, которые в знак солидарности с Палестиной пообещали атаковать корабли, которые идут под израильским флагом.