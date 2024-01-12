Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели пятерых военнослужащих в результате столкновения с террористами на севере Ирака.

«12 января террористы попытались проникнуть на территорию базы в районе операции "Коготь — замок". Пятеро наших товарищей-героев погибли и восемь получили ранения, в том числе трое серьезно ранены. Раненых доставили в больницу», — сообщило министерство на своей странице в X (ранее Twitter).

По предварительным данным, в ходе боя нейтрализованы 12 террористов.

«Операция в регионе продолжается», — отметили в оборонном ведомстве.

Как ранее сообщал TRT на русском, Анкара начала военную операцию против террористов PKK (запрещена в Турции) «Коготь-замок» на севере Ирака в апреле 2022 года. В боевых действиях участвуют спецназ и военно-воздушные силы страны.