В заявлении отмечается, что на встрече состоялся обмен мнениями о ходе борьбы с терроризмом, а также шагах, предпринятых и подлежащих принятию в контексте теракта, совершенного в пятницу на севере Ирака.

«Мы четко заявляем, что Турецкая Республика решительно продолжает борьбу против террористической организации PKK/YPG/KCK и ее сторонников в рамках своей стратегии по предотвращению и устранению угроз ее существованию. В рамках операции, начатой вслед за коварной атакой террористов, были нейтрализованы 45 террористов, из них 36 — на севере Ирака и 9 — на севере Сирии. Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист и пока не будут полностью осушены террористические болота в Ираке и Сирии», — подчеркивается в по итогам совещания.

В заявлении также отмечается, что после того, как террористы были загнаны в угол в Сирии и Ираке, усилились попытки восстановления и оживления деятельности террористической организации.

На совещании присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр внутренних дел Али Ерликая, министр национальной обороны Яшар Гюлер, начальник Генштаба ВС Турции генерал Метин Гюрак, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, глава Управления по связям при Администрации президента Турции Фахреттин Алтун и главный советник президента по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч.