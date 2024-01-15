ПОЛИТИКА
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Три четверти избирателей в ФРГ недовольны правительством Шольца
Трехпартийная правящая коалиция Германии теряет одобрение. Как минимум 76% немцев негативно оценивают деятельность кабинета и канцлера
Три четверти избирателей в ФРГ недовольны правительством Шольца
Reuters / Reuters
15 января 2024 г.

Недовольство правительством ФРГ достигло новых антирекордов: 76% жителей страны, или около трех четвертей граждан, недовольны работой правительства Олафа Шольца. Только 17% заявили, что удовлетворены деятельностью кабинета. Это следует из опроса Института исследований общественного мнения Insa.

Как отмечают социологи, это худший результат для трехпартийного правительства с момента вступления в должность в декабре 2021 года.

При этом Insa отдельно спросило участников опроса о деятельности канцлера. 72% респондентов заявили, что негативно оценивают работу Шольца на этом посту — это на 3 процентных пункта больше, чем в начале декабря. Только 20% участников опроса посчитали, что Шольц хорошо справляется со своими обязанностями — это значение также ухудшилось на три п.п.

С 8 января в течение недели немецкие фермеры блокировали автомагистрали по всей стране. Их протесты нашли общенациональную поддержку: к забастовкам присоединились работники железнодорожного транспорта.

Главная причина недовольства фермеров — решение кабинета Шольца лишить аграриев субсидий на дизельное топливо.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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