Такие данные предоставило в понедельник, 15 января, Министерство здравоохранения сектора Газа, который находится под атаками уже 101 день.

За последние 24 часа в результате атак Израиля на эксклав пострадали 252 человека. Общее число раненых с 7 октября прошлого года достигло 60 834 человек.

Департамент также сообщил о 12 массовых убийствах, совершенных израильскими военными в секторе Газа за последние сутки.

Некоторые из раненых остаются под обломками разрушенных в результате атак зданий или на обочинах дорог. Из-за обстрелов бригады гражданской обороны и скорой помощи не могут добраться до них.

Израильская блокада вызвала в секторе Газа острую нехватку продовольствия, воды, лекарств и топлива. 2,3 млн жителей Газы страдают от дефицита медикаментов.

Тысячи зданий, включая больницы, мечети и церкви, были повреждены или полностью разрушены в результате израильских воздушных и наземных атак.

Базирующаяся в Женеве организация Euro-Med Human Rights Monitor утверждает, что Израиль сбросил на Газу 25 000 тонн взрывчатки, что эквивалентно двум ядерным бомбам.