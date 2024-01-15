Прошел 101 день со дня эскалации израильско-палестинского конфликта. С 7 октября число палестинцев, убитых израильскими военными, приблизилось к 24 тысячам. Более 60 тысяч жителей сектора Газа получили ранения различной степени тяжести.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус напомнил, что трагедия в Газе длится уже сто дней, а ситуация в регионе представляет собой крупнейший гуманитарный кризис. Большинство больниц в Газе перестали работать из-за постоянных нападений и авиаударов, а также в связи с острой нехваткой критически важной помощи. «Люди в Газе живут в аду», — сказал он, повторив призыв к немедленному прекращению огня.

После того как израильско-палестинский конфликт переступил символическую отметку в сто дней, другие организации также призвали к расширению доступа гуманитарной помощи в регион. «Люди в Газе рискуют умереть от голода всего в нескольких милях от грузовиков с продовольствием», — заявила руководитель Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Синди Маккейн в обращении, которое также поддержали главы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Многие взрослые в Газе голодают, чтобы могли поесть их дети», — также заявили в ВОЗ. По данным ЮНИСЕФ, в ближайшие несколько недель масштабы истощения среди детей могут увеличиться по сравнению с докризисным уровнем почти на 30 процентов, что затронет до десяти тысяч детей.