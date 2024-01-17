Санкции США в отношении Каракаса являются «экономическим геноцидом», заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. По ее словам, больше всего от этих действий в стране пострадал сектор труда. Но, несмотря на колоссальное давление, правительство предпринимает все необходимые усилия для нормализации ситуации.

«Несмотря на экономический геноцид, совершенный США в Венесуэле, мы продолжаем оставаться на плаву, разрабатываем общественную социальную политику и никого не оставляем позади», — подчеркнула Родригес. Она также заверила, что 2024 год станет периодом процветания и прогресса для венесуэльцев.

Родригес сообщила, что благодаря модели социализма власти страны реализовали продовольственные программы для населения. Она заверила, что страна продолжит двигаться по выбранному пути развития, несмотря на экономические и политические санкции США и Европейского союза (ЕС).

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что санкции, введенные США против страны, привели к потере более $642 млрд в период с 2015 по 2022 год. «Это геноцид, экономическая резня!» — заявил политик в ежегодном обращении к нации, которое транслировал телеканал VTV.

Он уточнил, что только нефтяная отрасль страны потеряла свыше $323 млрд, а национальный авиаперевозчик Conviasa лишился из-за санкций возможности использовать 40 своих самолетов. Мадуро напомнил, что Великобритания также заблокировала активы страны на $22 млрд, включая 32 тонны венесуэльского золота.