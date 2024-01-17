В результате ночных ударов были атакованы город Эрбиль в Ираке, а также Джебель Сумак и Харим в Сирии. Революционная гвардия Ирана в своем заявлении взяла ответственность за эти атаки. По ее утверждению, удары были возмездием в ответ на теракт смертника в Кермане (ответственность взяла на себя организация ДАЕШ), нападение на силы безопасности в городе Раск в провинции Систан и Белуджистан в Иране, а также за убийство высокопоставленного командира Революционной гвардии Ирана Рази Мусави в Сирии.

В первом заявлении гвардии уточняется, что в ответ на недавние террористические акты против Ирана были атакованы и уничтожены баллистическими ракетами базы террористов и шпионские центры. Во втором заявлении отмечается, что были обнаружены и нанесены удары баллистическими ракетами по местам сбора лидеров и ключевых лиц, связанных с вышеуказанными террористическими актами, в особенности в сирийских районах, где действует ДАЕШ.

Согласно данным агентства Tasnim, связанного с Революционной гвардией Ирана, в районах Джебель Сумак и Харим в Сирии целью атак стали позиции Исламской партии Туркестана и группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Отмечается также, что в городе Эрбиль на севере Ирака была атакована предполагаемая база шпионов “Моссад”. Согласно информации Иранского государственного информационного агентства (IRNA), в результате атаки в Эрбиле погиб Пешрав Дзейи, владелец Falcon Group и известный иракский бизнесмен, который, по утверждениям IRNA, являлся агентом “Моссад” и поэтому стал целью нападения.

Министерство иностранных дел Ирака в официальном заявлении резко осудило ракетную атаку Ирана на Эрбиль.

Считается, что в ходе последней ночной атаки были использованы ракеты типов Фатех-110 (NP-110) и "Хейбар".