Турецкая оборонная фирма Havelsan разработала виртуального помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ). Компания намерена презентовать модель 1 февраля.

Помощник на основе искусственного интеллекта работает на «отечественной модели GPT» — это новаторская модель обработки естественного языка. Модель обучена на различных данных для выполнения широкого спектра текстовых задач или, в зависимости от версии, может обрабатывать и понимать мультимедиа контент.

Осман Каваф, инженер по информационным и коммуникационным технологиям Havelsan уточнил‎: фирма реализует различные проекты в области искусственного интеллекта, разрабатывая конкретные алгоритмы для текста и мультимедиа.

По словам Кавафа, Havelsan в основном действовал на проектной основе и начал работать над моделями GPT год назад в ожидании американской модели OpenAI ChatGPT.

Инженер уточнил: первая версия турецкой модели GPT готова, она будет называться MAIN — это аббревиатура от Multifunctional Artificial Intelligence Network (многофункциональная сеть искусственного интеллекта).

Функция помощника по обработке естественного языка означает, что компьютер способен использовать и понимать устную и/или письменную речь, подобную человеческой.

«Мы, Havelsan, согласились предпринять шаги для обеспечения безопасности данных, особенно с учетом потребностей государственных и военных учреждений, и мы реализовали проект. Первую версию нашей собственной модели GPT планируется запустить 1 февраля‎»‎, — отметил Каваф.

Особенности отечественной модели

По словам представителя Havelsan, разработанная модель GPT обладает основными характеристиками всех представленных в мире моделей, одна из которых — умение обобщать информацию.

Он заверил, что разработанная Havelsan модель GPT также может генерировать компьютерный код.

Инженер уточнил: проект был запущен для обеспечения безопасности данных государственных и военных учреждений. В будущих версиях компания планирует разработать механизм предоставления государственных услуг.