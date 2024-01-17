«К концу 2023 года население страны составляло 1409,67 миллиона человек, включая население 31 провинции, автономного района, муниципалитета и военнослужащих», — сказано в докладе.

Это значительно превышает сокращение населения на 850 000 человек в 2022 году, которое стало первым с 1961 года во время Великого голода эпохи Мао Цзэдуна.

В Госстате страны отметили, что при пересчете не были учтены жители Гонконга, Макао и Тайваня, а также иностранцы, проживающие в Китае. В ведомстве отметили, что за год в стране зарегистрировано 9,02 миллиона новорожденных, а мужское население преобладает над женским: количество мальчиков составило 720,32 миллиона, девочек — 689,35 миллиона.

Население Китая в возрасте 60 лет и старше достигло 296,97 миллиона человек в 2023 году, что составляет около 21,1% всего населения. В долгосрочной перспективе эксперты ООН прогнозируют, что население Китая сократится на 109 миллионов к 2050 году, что более чем в три раза превышает их предыдущий прогноз 2019 года.

В начале прошлого года Китай пережил общенациональный всплеск коронавируса после трех лет жестоких карантинных мер, благодаря которым вирус удавалось сдерживать, пока власти внезапно не отменили ограничения в декабре 2022 года.

Общее число смертей в прошлом году выросло на 6,6% до 11,1 миллиона. Уровень смертности достиг самого высокого уровня с 1974 года, периода Культурной революции.