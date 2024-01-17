С 10 по 16 января в городе Баткен Баткенской области Кыргызской Республики состоялась очередная встреча топографических и юридических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации границ.

Топографические рабочие группы согласовали 38,35 км кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны продолжат работу по описанию остальных территорий на следующей встрече, которая пройдет на территории Республики Таджикистан.

Таджикистан и Кыргызстан имеют общую границу протяженностью 970 км. Несколько сотен километров линии соприкосновения до сих пор не определены и не обозначены. Встречи сторон проводятся поочередно на территории друг друга.

В декабре Кыргызстан и Таджикистан договорились о границе протяженностью более 47 километров. Позже были согласованы еще около 12 километров границы.

Ранее Умут Аджар, Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в Таджикистане, заявил, что придерживается нейтральной позиции по вопросу границы между Таджикистаном и Кыргызстаном.

«Мы заняли нейтральную позицию в этом споре. Турция выступает за разрешение пограничных споров между двумя странами», — отметил посол.