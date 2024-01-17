ТУРЦИЯ
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SpaceX перенесла запуск миссии Ax-3 с турецким астронавтом на 19 января
Запуск миссии Axiom-3, которая отправит на МКС первого турецкого астронавта Альпера Гезеравджи, перенесен на 19 января
SpaceX перенесла запуск миссии Ax-3 с турецким астронавтом на 19 января
Фото: Reuters / Reuters
17 января 2024 г.

В SpaceX отметили, что дополнительное время позволит специалистам завершить предполетные проверки и проанализировать данные о космическом корабле.

На пресс-конференции в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде также было объявлено, что запуск перенесен на завтра.

Министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир сообщил, что новое запланированное время запуска — ночь 19 января в 00:49 по турецкому времени. По его словам, в предшествующий этому времени период планируется завершить технические проверки.

Турецкий астронавт Альпер Гезеравджи отправится на Международную космическую станцию в составе европейской миссии Axiom-3.

В рамках третьей миссии Axiom-3, экипаж из четырех человек будет находиться на МКС около двух недель, в течение которых они будут работать вместе с действующим экипажем станции.

SpaceX и Axiom Space сначала надеялись запустить миссию Axiom-3 в ноябре 2023 года, но полет перенесли на январь 2024 года, а затем на середину января, поскольку погодные условия задержали ряд других полетов, предшествовавших этой миссии SpaceX.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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