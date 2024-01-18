Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал заявление экс-президента США Дональда Трампа о быстром завершении российско-украинской войны в случае его переизбрания. Для этого, как отмечал американский политик, ему будет достаточно поговорить с главами РФ и Украины.

Выступая на форуме в Давосе, украинский лидер предложил Трампу «сначала думать, а уже потом говорить».

«Я не видел этого видео [с речью американского политика], но я так понимаю, что была какая-то конференция, и он сказал, что, если [президент России Владимир] Путин не остановится, он передаст больше вооружения Украине. Если Украина не остановится, то заберет какие-то запасы», — отметил Зеленский.

«То есть он [Трамп] решил, что, если не замораживать конфликт, если позволить Путину зайти полностью в Украину, тогда он остановится. Но Путин не остановится… И потому я скажу так, как мне отец всегда говорил: «Сначала подумай — потом говори», — уточнил украинский лидер.

Президент Украины и ранее подвергал критике заявления Трампа о готовности быстро завершить конфликт, называя их нереалистичными.

Между тем в Кремле согласились с высказыванием Трампа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в частности, заявил, что США действительно способны завершить конфликт «достаточно быстро».

14 января в швейцарском Давосе прошла международная встреча по украинской «формуле мира». В мероприятии участвовали свыше 80 делегаций из разных стран. Главный постулат Киева — Россия должна отвести войска к границам 1991 года, только после этого возможны мирные переговоры.