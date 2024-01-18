Полковник Альпер Гезеравджи, летчик-истребитель Военно-воздушных сил Турции, отправился в космос на двухнедельную миссию на Международную космическую станцию, благодаря чему Турция вошла в число стран, успешно осуществивших отправку астронавтов в космос.

"Это очень символичный и важный шаг. Однако это лишь начало пути для нашей великой страны", — заявил полковник Гезеравджи в эксклюзивном интервью TRT World накануне исторического запуска в среду, который стал первым для амбициозной национальной космической программы Турции.

Экипаж из четырех человек отправился в космос в 22:11 по Гринвичу (1:11 утра по турецкому времени) с космодрома Кеннеди во Флориде, США, на борту капсулы SpaceX Dragon, запущенной ракетой Falcon 9. Ожидается, что путешествие до Международной космической станции (МКС) займет около 36 часов, и стыковка состоится 19 января примерно в 10:15 по Гринвичу (14:15 по турецкому времени).

В преддверии запуска полковник Гезеравджи отметил в интервью, что в детстве он никогда не мечтал стать астронавтом, поскольку это казалось возможным только для детей из других стран. Однако 17 января, отправляясь на МКС и воплощая в жизнь мечты Турции, он показал, что небо больше не является пределом.

"С этого момента я буду гордиться, осознавая, что моя страна с проявлением сильной воли и решимости осуществила пилотируемый полет в космос", — заявил Гезеравджи в видеоинтервью из Орландо (Флорида), где находился на обязательном карантине перед запуском.

"Это, несомненно, историческое событие, приуроченное столетнему юбилею нашей страны, которое станет источником вдохновения для будущих поколений на их пути к освоению открытого космоса", - добавил он, рассказав, что ему не хватает слов, чтобы описать радость и честь, которые он испытывает, участвуя в этой миссии.

Вклад в космическую науку

В состав международного экипажа Ax-3 входят главный астронавт Axiom Space и бывший командир МКС Майкл Лопес-Алегрия, представляющий Испанию и США. В 2022 году он руководил миссией Axiom Mission 1 (Ax-1), первой частной миссией на МКС.

Пилотом миссии является полковник Вальтер Вилья Деи из ВВС Италии. Полковник Гезеравджи, летчик истребителя F-16, участвует в миссии Ax-3 в качестве специалиста вместе со шведским астронавтом Маркусом Вендтом из Европейского космического агентства.

После стыковки с МКС экипаж проведет на борту 14 дней, в течение которых будет заниматься научными миссиями, связанными с их странами. Гезеравджи осуществит 13 научных экспериментов, разработанных турецкими учеными и исследовательскими институтами.

"Это действительно всесторонняя миссия, охватывающая множество областей", — сказал Гезеравджи в интервью TRT World, подчеркнув важность своего вклада в научные исследования. Каждый эксперимент, проводимый в космических условиях, помогает определить параметры человеческого бытия в космосе и предлагает новые перспективы и прорывные решения проблем на Земле.

PRANET — это один из 13 экспериментов, проводимых Турцией на Международной космической станции (МКС). Этот эксперимент, разработанный учащимися средней школы из восточнотурецкого города Мус, посвящен изучению антибактериального эффекта прополиса в условиях микрогравитации.

Эксперименты охватывают широкий спектр научных направлений: от материаловедения до биотехнологий, электронной инженерии и онкологических исследований. Особое внимание заслуживает эксперимент MYELOID, который направлен на изучение влияния радиационного излучения на раковые клетки в космических условиях.

Другой эксперимент, EXTREMOPHYTE, занимается исследованием эндемичного растения из соленого озера Турции. Этот эксперимент направлен на изучение способности растения удалять соль из почвы и воды, а также его реакции на различные уровни солевого стресса в космической среде, что может иметь значение для будущих космических экосистем.

Гезеравджи подчеркнул, что присутствие турецкого астронавта на Международной космической станции (МКС) предоставляет турецким ученым "равные возможности для участия в конкуренции" в тех областях науки, где они уже осуществляют значимые исследования.

Он также выразил уверенность в том, что его миссия будет способствовать развитию "амбиций и вдохновения в различных сферах" среди турецких граждан всех возрастов, желающих вступить в космическую отрасль в качестве астронавтов, ученых или авиаторов.