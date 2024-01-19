Экономические эксперты выражают опасения, что тенденция замедления экономики Китая может закрепиться, и рынки среагируют на это снижением.

В 2023 году ВВП Китая увеличился на 5,2%, что превысило официальный прогноз правительства на уровне 5%, однако этот рост был охарактеризован как «тяжело завоеванный», отметил руководитель статистического бюро Кан И.

Международные инвестиционные банки не ожидают повторения успеха в этом году и прогнозируют ВВП в пределах 4–4,9%. Проблемы, связанные с дефляцией, кризисом на рынке недвижимости и демографическим спадом, тормозят экономику Китая.

Цены на новое жилье снизились в 70 городах Китая, а объем нового строительства уменьшился на 20,9%, что создало давление на застройщиков.

Слабый внутренний спрос также отразился на импорте товаров и объеме кредитов. Средний уровень безработицы поднялся до 5,1%.

Кроме того, Китай столкнулся с историческим снижением рождаемости, и численность населения сократилась на 2 млн человек в 2023 году.

Экономисты выражают беспокойство о возможном вхождении Китая в порочный круг, где падение цен и слабый спрос усиливают друг друга, а демографический спад и старение населения могут привести к снижению численности трудовой силы, стимулирующей рост экономики и финансирующей пенсионные системы.