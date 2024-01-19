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Турция громит преступные ячейки
В 81 провинции Турции прошла операция «Круг-11», направленная против лиц, подозреваемых в различных преступлениях
Турция громит преступные ячейки
В Турции задержаны более 3 тысяч подозреваемых в преступлениях / Others
19 января 2024 г.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в рамках операции «Круг-11», длившейся пять дней, были задержаны 3 209 человек, в отношении которых ранее были выданы ордеры на обыск. Из задержанных 3 187 человек находились в розыске менее пяти лет, 14 человек — от пяти до десяти лет, и 8 человек разыскивались более десяти лет. Среди преступлений, в которых подозреваются эти лица: кража, мошенничество, наркоторговля, терроризм.

В оперативных действиях участвовали команды жандармерии, региональные управления полиции и командование береговой охраны. «Я поздравляю наших губернаторов, командиров региональной жандармерии и нашу полицию, которые участвовали в операции», — написал Ерилкая в соцсетях. Он подчеркнул, что все задержанные лица ответят за свои преступления в суде.

Как писал TRT на русском, в октябре глава МВД Турции Али Ерликая рассказал в соцсети Х (ранее Twitter) об успехах антитеррористической операции, которая проходит по всей стране.

По его словам, еще 37 человек, которые могут иметь связи с террористическими организациями, были задержаны в Стамбуле, Ване, Шанлыурфе, Элязыге, Дюздже, Диярбакыре, Бурсе, Эдирне, Кыркларели, Килисе, Игдыре, Хатае, Адане, Кахраманмараше и Денизли.

В ходе операции были нейтрализованы двое террористов, которые пытались сбежать из города Агры и покинуть страну.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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