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Турция стремится на помощь Газе
Отправленный Турцией в Газу гуманитарный груз включает продукты питания, питьевую воду, палатки, одеяла и медикаменты
Турция стремится на помощь Газе
Турция направила третий корабль с гуманитарной помощью в Газу / Others
19 января 2024 г.

Третий корабль «Нина М» с более чем 1500 тоннами гуманитарной помощи был отправлен жителям сектора Газа под руководством Турецкого Красного Полумесяца. Корабль отправился поздно вечером в четверг из южного региона Турции.

На борту судна находятся шесть машин скорой помощи, системы очистки воды, продуктовые и гигиенические принадлежности, питьевая вода, одеяла, подгузники, медикаменты и предметы медицинского назначения. Груз собран при поддержке неправительственных организаций.

Заместитель председателя Турецкого Красного Полумесяца, Юсуф Рамазан Сайгылы, осудил Израиль за разворачивающуюся человеческую трагедию в секторе Газа. С 7 октября число погибших палестинцев в регионе превысило 25 тысяч человек.

«Мы благодарны нашей стране за её ценные пожертвования. Этот корабль несёт в себе добро. Он отправляется в путешествие, чтобы принести свет в сердца жителей Газы», — сказал он. Он также выразил надежду на то, что переданные медикаменты и средства гигиены смогут помочь в исцелении ран пострадавших палестинцев.

В конце ноября Турция направила гуманитарную помощь жителям Газы на корабле под названием «Бестекар». Груз включал большое количество продуктов, гигиенических наборов, чистой питьевой воды, палаток, медикаментов, генераторов и машин скорой помощи, рассказал глава МВД Турции Али Ерликая.

«Мы продолжим требовать прекратить оккупацию кровоточащей Газы, ситуация в которой вошла в историю как пример геноцида и серьезного злодеяния. Мы продолжим оказывать поддержку народу Палестины», — добавил Ерликая.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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