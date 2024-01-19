Президента межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова арестовали на два месяца, до 17 марта 2024 года, решением Замоскворецкого районного суда Москвы, сообщает пресс-служба суда.

По данным пресс-службы СК по Москве, по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении него по статье 282 УК РФ («возбуждение ненависти или вражды») на основании публикации в социальной сети, в которой, по данным ведомства, унижалось достоинство граждан Российской Федерации, включая участников «специальной военной операции».

Российские военные корреспонденты обратились с просьбой к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, призвав его отреагировать на подобные посты.

Позже авторы прокремлевского канала «Readovka» написали, что Баратов является гражданином России, но, по их мнению, «вместо того, чтобы уважать русский народ, демонстративно оскорбляет его в социальных сетях». Несколько недель назад на главу казахской общины в Москве Полата Джамалова так же завели уголовное дело о военных «фейках». Поводом послужил пост на странице Джамалова в Facebook, где он прикрепил фото документа, согласно которому к середине августа 2022 года на войне в Украине погибли 48 759 российских солдат.