Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании консультативного совета Партии справедливости и развития в городе Ялова, заявил, что Народно-республиканская партия Турции (НРП) и Партия равенства и демократии (DEM) сотрудничают во всём, что противоречит интересам страны и нации.

«Они совместно препятствуют всему, что способствует благу государства и народа», — добавил глава государства.

Президент также добавил, что представителей НРП и DEM «обеспокоены освобождением Карабаха после 30 лет оккупации». «Это люди, которые, к сожалению, встали на сторону Израиля в израильско-палестинском конфликте», — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер также заявил, что имя кандидата в мэры Яловы вместе с именами кандидатов в 26 мегаполисов и провинций страны от Партии справедливости и развития были объявлены 7 января, 18 января в Анкаре были названы «имена кандидатов в оставшиеся мегаполисы и провинции».

«Таким образом, определены все наши кандидаты в 81 провинции, включая 7 городов, в которых мы будем поддерживать кандидатов нашего партнера по Народному альянсу с Партией националистического движения», — пояснил Реджеп Тайип Эрдоган, пожелав также успехов нынешнему мэру Яловы Мустафе Тутуку.

Глава государства отметил, что выборы, которые пройдут в стране 31 марта, «знаменуют новый этап в борьбе Турции за независимость и будущее».